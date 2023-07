Un Carolo condamné à 18 mois de prison en Flandre pour des vols dans des supermarchés

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné lundi un jeune homme de 23 ans originaire de Charleroi à 18 mois de prison ferme pour deux vols dans des supermarchés. Aidé de complices, le Carolorégien chargeait son chariot de boissons alcoolisées, matériel électronique et vêtements et partait sans payer via les files de self-scanning.