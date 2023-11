Un cadavre a été retrouvé lundi matin dans la Lys, sur le Gordunakaai, à Gand, ont indiqué lundi la police locale et le parquet de Flandre orientale. L'identité de la victime et les causes de la mort font l'objet d'une enquête.

Le corps a été découvert lors d'une opération de dragage pour récupérer des vélos ou d'autres objets jetés à l'eau.