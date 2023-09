Un corps retrouvé dans un magasin d'optique à Bocholt

Un corps a été retrouvé vendredi matin dans un magasin d'optique à Bocholt, selon une information de Het Belang van Limburg, confirmée par Anja De Schutter, porte-parole du parquet du Limbourg. Les circonstances du décès ne sont pas encore claires. Le labo et une équipe médico-légale ont été envoyés sur place pour mener l'enquête.

Le corps a été retrouvé dans le magasin d'optique Hoydonckx, dans le centre de Bocholt. Un vol y aurait été commis. Le corps pourrait être celui d'un cambrioleur.

L'exploitante du commerce a publié sur Facebook, vendredi matin, un message autour de ces faits. "Nous avons été cambriolés la nuit dernière. Nous sommes sains et saufs. Le magasin sera donc fermé aujourd'hui et samedi. Merci pour votre compréhension et votre soutien", a-t-elle commenté.