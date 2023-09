Un homme en speed pedelec meurt après une collision avec un jeune cycliste à Berchem

Un homme a été tué sur une piste cyclable à Berchem vendredi soir. L'homme de 38 ans a percuté un cycliste mineur avec son speed pedelec. Il est tombé contre un poteau d'éclairage et est décédé sur place, a indiqué la police d'Anvers. Plusieurs témoins ont assisté à l'accident.

Rappelons ce qu'est un speed pedelec. Il s'agit d'un vélo électrique d’une puissance supérieure à 250 watts et pouvant atteindre jusqu'à 45 km/h. Ces véhicules, plus proche du cyclomoteur que du vélo, sont soumis à des règles plus strictes que les vélos traditionnels.