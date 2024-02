Un homme suspecté d'avoir tué sa femme dans le Limbourg a été retrouvé à Liège: il aurait "un côté violent"

Après la découverte du corps, le mari, âgé de 56 ans, a donc été immédiatement signalé au niveau international et activement recherché. La police a pu repérer l'individu en Wallonie et la police locale de la zone Stavelot-Malmédy a pu l'interpeller et le remettre vendredi soir à ses collègues de la zone Carma et de la police judiciaire fédérale (PJF) du Limbourg, chargés de l'enquête. Après son interrogatoire, le suspect a été présenté au juge d'instruction de Tongres. La police de la zone Carma et le parquet du Limbourg ont annoncé la nouvelle de l'arrestation samedi.

Le couple ne vivait pas depuis longtemps à Oudsbergen, mais apparemment les choses ne se passaient pas bien entre eux depuis un certain temps. L'homme aurait, paraît-il, un côté violent. Une ordonnance de restriction temporaire de trois mois lui avait été imposée, mais il n'en a pas tenu compte, et jeudi, il aurait réussi à pénétrer dans la maison et à tuer sa femme.