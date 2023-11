Un homme victime d'un coup de couteau au centre commercial Ville 2 à Charleroi

Un homme a été victime d'un coup de couteau à la cuisse lundi en début d'après-midi en plein cœur du centre commercial Ville 2 à Charleroi (Hainaut), a confirmé en milieu d'après-midi le parquet de Charleroi. Le suspect est en fuite et n'a pas encore été identifié.

Les secours sont intervenus sur place pour prendre en charge l'homme blessé à la cuisse. "Des premières informations reçues, la victime présentait une plaie à l'artère fémorale. Finalement, l'artère n'est pas touchée", a précisé la substitute Di Vincenzo.

Le suspect est en fuite et n'a pas encore pu être identifié. Selon le parquet, les deux personnes impliquées seraient en séjour illégal. "La victime est soignée à l'hôpital et elle sera entendue par la suite. Une enquête est en cours et un juge d'instruction a été saisi", a conclu l'autorité judiciaire.