Un individu abat une avocate dans son cabinet à Hautem-Saint-Liévin et blesse son fils: une arme a bien été retrouvée

L'avocate Claudia Van Der Stichelen, âgée de 58 ans, et son fils, 22 ans, ont été pris pour cible par un tireur ce samedi en début d'après-midi, à Hautem-Saint-Liévin, en Flandre orientale. Les faits sont survenus à proximité immédiate du cabinet d'avocats Flammee - Van Der Stichelen. "Cette après-midi, un homme a tué une avocate et blessé son fils. Il va bien maintenant, il est dans une clinique pour une opération. Malheureusement, notre avocate qu'on connaissait bien ici est décédée", a réagi le bourgmestre Tim De Knyf à notre micro. Le mari de l'avocate était absent des lieux au moment des faits. Il a découvert le drame à son retour d'une balade à vélo.

D'après le média flamand Het Laatste Nieuws, des témoins ont vu un homme vêtu d'une combinaison grise et d'un sac à dos à proximité du cabinet et la police a retrouvé une arme sur les lieux. "L’auteur n’a pas encore été identifié. Il est vrai qu'une arme a été trouvée sur les lieux de la fusillade, mais une enquête plus approfondie devra déterminer si elle appartient à l'auteur des faits. Il est donc possible que l'agresseur soit toujours armé. Nous supposons qu'il existe un lien avec un dossier de l'avocat. Mais nous n’en sommes pas sûrs", a déclaré la procureure Caroline Verschuere à la chaîne VTM.

Selon nos confrères, l'auteur pourrait avoir un lien avec l'une des affaires traitées par l'avocate. Ces éléments n'ont toutefois pas été confirmés par le bourgmestre ce samedi en fin d'après-midi. "C'est possible, mais ce n'est pas clair, parce que nous ne savons pas qui est l'auteur, donc nous ne savons pas quel est le motif. C'est une possibilité", nous a confiés Tim De Knyf. "L'arme est restée sur place. Donc nous supposons qu'il n'est pas armé. Nous n'en sommes toutefois pas sûrs, parce qu'il portait un sac à dos. Nous ne savons pas encore de qui il s'agit", poursuit le bourgmestre.

Chasse à l'homme