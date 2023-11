Un individu mortellement touché par la chute d'un arbre à Gand

Le parc de la Citadelle comprend de très nombreuses entrées et les autorités ne peuvent en fermer totalement l'accès. Les forces de l'ordre rappellent donc à la population d'éviter les parcs et cimetières en cas de tempête.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis mercredi une alerte orange au vent pour la Côte et la Flandre occidentale, jaune pour le reste des provinces belges en raison du passage de la tempête Ciarán. Cette alerte est valable pour toute la journée de jeudi, de 03h00 à 23h00.

Par ailleurs, un bloc de béton s'est détaché d'un toit dans la rue commerçante gantoise Veldstraat et menaçait de tomber. L'artère a donc été fermée temporairement à la circulation à hauteur du bâtiment concerné et le trajet du tram en a été perturbé. Le bloc a pu être stabilisé dans l'après-midi et la circulation dans la rue et sur les voies a pu reprendre dans la foulée.