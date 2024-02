Un quinquagénaire interpellé après un Fort Chabrol à Grandrieu

"L'alerte a été donnée par une amie de la compagne du suspect, car elle pensait que cette dernière était potentiellement en danger", a expliqué le parquet de Charleroi. Plusieurs équipes de la zone de police de la Botte du Hainaut, des unités spéciales et une ambulance ont été dépêchées sur place, rue de la Libération à Grandrieu.

À leur arrivée sur les lieux, les ambulanciers ont été pris pour cible par le quinquagénaire. "Personne n'a été blessé, mais ils ont été choqués par la scène. Peu après, la compagne du suspect est parvenue à fuir le domicile", a ajouté le parquet. L'homme a quitté l'habitation quelques heures plus tard pour se diriger vers l'ambulance. "Visiblement, il voulait jouer avec la radio des secours et il avait oublié qu'il y avait un comité d'accueil à l'extérieur pour l'appréhender", a détaillé Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. Selon elle, le suspect était "très amorti, sous l'influence de la boisson et l'arme qu'il détenait s'est avérée être un fusil à plomb."