Une adolescente de 15 ans portée disparue en Flandre occidentale

Salma Khazri, une adolescente de 15 ans, est portée disparue depuis jeudi, a communiqué la police fédérale dans un avis de recherche publié samedi. Elle a été aperçue quittant son domicile de Deerlijk, en Flandre occidentale, jeudi vers 19h00. Elle ne s'est plus manifestée depuis.

Salma mesure 1m65 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux longs et foncés. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon de jogging gris, un gilet gris, une veste courte noire de marque Nike, des baskets blanches de marque Nike et de grandes boucles d'oreilles rondes argentées.

Toute personne ayant vu Salma KHAZRI ou connaissant l'endroit où elle se trouve, est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou via Child Focus au numéro 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.