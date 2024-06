Une instruction ouverte après un incendie criminel à Tournai

La substitut du procureur du roi de garde pour l'arrondissement judiciaire de Tournai-Mons dit avoir "reçu un mail de ma collègue qui m'informe qu'elle va mettre le dossier à l'instruction". Plus d'informations sont attendues pour mercredi. "En tous cas, on peut dire que des premiers éléments de l'enquête, l'origine de l'incendie est bien criminelle et s'est étendue aux habitations voisines ce mardi matin".