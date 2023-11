Une victime de la route sur six rencontre des problèmes de santé pendant des années

Les lésions au niveau de la colonne vertébrale seraient les plus lourdes à long terme, suivies par les fractures du pied, du genou et de la cheville. "Au total, les décès représentent 30% des années de vie en bonne santé perdues. Les blessés, qui sont évidemment beaucoup plus nombreux que les tués, sont responsables des 70% restants", est-il précisé dans le communiqué.

L'étude démontre également qu'un piéton sur cinq subit pendant des années les conséquences de son accident de la route. "Parmi tous les types d'usagers, ce sont les piétons (22%) qui subissent le plus souvent les conséquences à long terme d'un accident. Ils sont naturellement très vulnérables en cas de collision, en raison de l'absence de carrosserie."

Si les accidents de la route sont l'une des plus grandes causes de "perte de santé" chez les personnes de plus de 15 ans, ils le sont encore plus pour chez les 5-14 ans. "L'insécurité routière est la deuxième cause de perte de santé, la perte de l'audition et de la vue arrivant en tête."