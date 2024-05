Une voiture s'enfonce dans la voirie à Saint-Gilles

L'incident s'est produit vers 18h30 lorsqu'une voiture garée dans la rue de Bordeaux s'est enfoncée à moitié dans le sol en raison d'un affaissement dans la chaussée. Les pompiers ont dû intervenir avec une grue pour sortir le véhicule du trou.

"L'affaissement de la voirie est probablement dû à une fuite d'eau", explique le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "L'eau potable a été coupée dans la rue et Vivaqua a installé des robinets d'eau temporaires. L'entreprise se chargera également de réparer la fuite et le revêtement de la route. Sibelga a vérifié l'alimentation en gaz et en électricité, y compris une cabine haute tension à proximité, mais ces installations n'ont subi aucun dommage. La rue est pour le moment fermée à la circulation."