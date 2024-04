Vaste opération de contrôle en Flandre: 9 personnes arrêtées

Il s'agissait par exemple d'endroits où de nombreux vols ont été commis au cours des dernières semaines.

Onze zones de police locale (Dilbeek, Druivenstreek, Grimbergen, KaStZe, K-L-M, Pajottenland, Rode, TARL, WoKra, Zaventem et Zennevallei) ont pris part à l'opération. Parmi les unités de la police fédérale, on relèvera la participation des polices des chemins de fer, des routes et de l'aviation, l'équipe de soutien technique de la police maritime, la direction de la police canine et le centre d'expertise central sur les drogues.

Au total, 328 personnes et 298 véhicules ont été contrôlés. Trente-quatre PV judiciaires ont été établis, la plupart pour détention de stupéfiants: 14 personnes étaient en possession de drogue. En outre, des PV ont été établis pour port d'arme illégal, séjour illégal et trafic de stupéfiants, entre autres.