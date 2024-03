"Vous avez pris une peine de prison pour ça?": quand Elon Musk prend la défense d'un ancien député du Vlaams Belang

L’histoire commence en 2018 quand un reportage de la VRT montre que des messages à caractère racistes et antisémites sont échangés dans des discussions privées par des membres de Schild en Vrienden, un mouvement identitaire fondé par Dries van Langenhove, ancien député du Vlaams Belang.

L’ancien député flamand se défendait en plaidant l’humour et en répétant ne pas avoir lui-même posté de messages ou de mêmes, mais le tribunal de Gand a considéré qu’il était un adepte de l’idéologie nazie et que "l'humour" pratiqué était délibérément et systématiquement déployé pour rendre le racisme accessible et léger.