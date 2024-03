L'ex-député Dries Van Langenhove condamné à un an de prison: quel impact pour le Vlaams Belang?

Dries Van Langenhove a été condamné ce mardi à un an de prison ferme pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme par le tribunal correctionnel de Gand, dans le cadre de l'affaire Schild & Vrienden. Dave Sinardet, politologue, a décrypté pour RTL info.

Un an de prison ferme pour l'ancien député flamand. La nouvelle est tombée ce matin, et ses conséquences ont été analysées par Dave Sinardet ce mardi sur le plateau du RTL info 13h. "Pour ceux qui ne sont pas fans du Vlaams Belang, ça renforce encore plus leur thèse comme quoi le Vlaams Belang est un parti raciste ou en tout cas un parti qui héberge ou a hébergé des figures racistes", relève le politologue.

L'expert souligne que "l'extrême droite aime les discours de victimisation"; exemple très récent, selon Dave Sindardet, avec la réaction du président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, suite à la condamnation de Dries Van Langenhove, qui a indiqué que la justice belge était "pourrie", qu'il s'agissait d'un "procès politique". "C'est une stratégie de communication assez typique de la droite radicale qui se présente comme anti-système, anti-establishment et comme victime de cet establishment", analyse le politologue.