"C'est vraiment passionnant": en voyage en Egypte, la princesse Elisabeth répond pour la première fois seule aux questions des journalistes

Cela dit, les questions des journalistes ont dû être envoyées une semaine avant le voyage, ce qui laisse peu de place à une réelle spontanéité. La Princesse est apparue très souriante, bien qu'un peu stressée, en polo jaune et rose, devant notre micro RTL info. "Je trouve ce voyage vraiment passionnant", a-t-elle déclaré. "D'un côté, parce que je peux suivre les pas de mon arrière-arrière-grand-mère, mais aussi parce que je peux suivre ma mère, et je pense que ce sont deux personnes inspirantes à leur façon."

Son arrière-arrière-grand-mère, justement, la reine Élisabeth de Belgique, était connue pour être aventureuse et intrépide. Nous demandons à la Princesse si elle se reconnaît dans la personnalité de son aïeule. "C'est une personnalité très inspirante par son engagement pendant la guerre, mais aussi son côté aventurier et sa passion pour la musique. J'espère un jour pouvoir lui ressembler dans cette façon d'être créative et aventurière à la fois."

Au fil des questions, la princesse s'est montrée de plus en plus affirmée, et détendue. Sur les souvenirs qui l'ont le plus marquée durant ce voyage, la Princesse a souhaité mettre l'accent sur "la coopération entre les Belges et les Égyptiens", qu'elle explique avoir trouvé "très belle". "Le professeur Claes m'expliquait qu'une famille d'Égyptiens travaillait depuis l'époque de Jean Cappart de père en fils dans les fouilles. J'ai trouvé que c'était un très bel exemple de coopération entre les Belges et les Égyptiens ; j'ai trouvé d'ailleurs que les Égyptiens reconnaissaient beaucoup l'expertise des archéologues belges.".

La princesse étudie l'histoire à Oxford, et se passionne particulièrement pour ce domaine. "Quand j'étais à l'école, j'étudiais le grec et le latin", nous raconte-t-elle. "L'Antiquité a été une passion pour moi à l'époque, et maintenant je me concentre plus sur l'histoire moderne, qui est tout aussi importante pour comprendre le présent et le futur."