Ancien détenu, Sam a du mal à remonter la pente à cause d'une peine de CONFISCATION

"J’ai eu très difficile à me remettre sur les rails, à oublier la prison et à vivre normalement. Mais cela ne finit jamais", témoigne un ancien détenu via notre bouton orange Alertez-nous. Pour préserver son anonymat, nous l’appellerons Sam. À la suite d’"erreurs de jeunesse", il a été condamné pour trafic de stupéfiants en 2011. Pendant plusieurs années, Sam a donc passé sa vie derrière les barreaux. "Pour moi, la prison laisse à chaque détenu un traumatisme à vie".

Aujourd’hui, il a décidé de s’exprimer pour dénoncer les conditions de réinsertion en Belgique. D’après lui, sortir de prison est un calvaire."Déjà, quand vous sortez de prison, les gardiens à la sortie vous disent : "Allez, à bientôt". Ils ont l’habitude de voir les gens venir. Cette phrase m’avait choqué quand je suis sorti de prison. Elle reste dans la tête. Je suis tombé plusieurs fois depuis ma sortie de prison. Quand je dis "tombé", j’ai trébuché. Pour moi, on ne cherche pas la réinsertion. C’est mal fait. C’est pour cela que la récidive explose en fait", assure-t-il.