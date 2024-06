Concours musical reine Elisabeth: la reine Mathilde a remis les prix aux lauréats

Ce samedi soir, le violoniste ukrainien Dmytro Udovychenko a remporté le concours musical reine Elisabeth 2024. Les Américains Joshua Brown et Elli Choi ont respectivement décroché les deuxième et troisième prix. La finale s'est déroulée au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en présence de la reine Mathilde, présidente d'honneur du concours, et de sa fille cadette, la princesse Eléonore.

Six Américains, trois Coréens, un Japonais, un Kazakh et un Ukrainien s'étaient qualifiés pour la finale. Ils ont interprété durant celle-ci l'œuvre inédite et imposée de cette année, "Variations litaniques" du compositeur français Thierry Escaich, ainsi qu'un concerto de leur choix avec le Belgian National Orchestra dirigé par Antony Hermus.