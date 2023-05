La reine Mathilde se préoccupe d'enfants de minorités vietnamiennes avec qui elle danse

Après une expédition de quatre heures entre la capitale, Hanoï et la province frontalière de la Chine à l'extrême nord-ouest, Lào Cai, la Reine et sa délégation ont été accueillies chaleureusement par des chants et des danses dans les deux établissements scolaires de Ham Rong. La souveraine n'a pas hésité à se joindre au mouvement initié par les enfants.

La plupart d'entre eux appartiennent à la communauté H'mông, une minorité ethnique. Dans une des écoles, l'accent a été mis sur l'utilisation de ressources innovantes. Dans l'autre, un enseignement bilingue est prodigué grâce à un projet d'Unicef.