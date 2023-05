Attention aux averses cet après-midi: "Il va tomber l'équivalent de 2 semaines de pluie d'un mois de mai classique"

Un avertissement aux fortes pluies de niveau jaune a été émis pour cet après-midi, pour toute la partie centrale du pays: la province du Hainaut, Bruxelles, Anvers, le Limbourg, le Brabant Wallon et le Brabant Flamand sont concernés.

Le gros de la pluie va tomber cet après-midi, avec encore quelques petites gouttes en début de soirée. Il devrait tomber entre 24 et 40L/M²: "C'est beaucoup", souligne Vanessa Matagne, animatrice météo pour RTL info. "C'est ce qui tombe généralement en deux semaines d'un mois de mai classique."



Cela pourrait créer des inondations comme cela a déjà été le cas ce matin. Prenez garde aux tunnels à Bruxelles et aux coulées de boue, même s'il n'y a pas de pré-alerte de crue. Mieux vaut rester vigilant.



Le gros des averses orageuses sera pour cet après-midi mais il y en aura aussi, des moins intenses en début de soirée. Demain, la pluie devrait continuer à tomber moins fort, mais courage : ce week-end, il fera plus sec et les températures seront plus clémentes.