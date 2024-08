Le prince Gabriel est le premier fils de roi des Belges qui ne touchera pas de dotation

Le prince Gabriel, deuxième enfant du roi Philippe et de la reine Mathilde, fête ce mardi ses 21 ans.

Le prince Gabriel est le numéro 2 dans l’ordre de succession. S’il devait arriver malheur à sa sœur -ce qu'on ne souhaite pas - c’est lui qui montera sur le trône. On fait forcément le parallèle avec le roi Albert II qui a succédé à Baudouin sans être très préparé… Mais les temps ont changé !

On sait que certains numéros 2 ont mal vécu leur position ; c'est le cas au prince Harry, qui s’est senti lésé par rapport à William.

Chez nous la reine Mathilde et le roi Philippe ont eu l’intelligence de toujours mettre leurs enfants sur un pied d’égalité, ce qui fait qu’aujourd’hui vous avez des frères et sœurs très unis et visiblement épanouis.