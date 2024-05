Michel Vandenbosch raconte les débuts de Gaïa: une histoire marquée par le scandale des chimpanzés offerts au roi Baudouin

L'association belge de défense des animaux, Gaïa, a été fondée dans un contexte marqué par un événement choquant : l'offrande de chimpanzés au roi Baudouin du Zaïre, l'actuelle république démocratique du Congo, dans les années 80. Michel Vandenbosch, président de Gaïa, explique : "C'était un scandale, ça a fait le tour du monde."

L'implication de Michel Vandenbosch dans la cause animale remonte à ses débuts, lorsqu'il a découvert l'affaire des chimpanzés dans le journal à 24 ans. Il se souvient : "Les deux chimpanzés étaient très jeunes, peut-être un an, un an et demi, et ils ont été transférés vers le palais royal". Ils seront finalement pris en charge par le zoo d'Anvers.