Une vidéo d'un mouton maltraité par des enfants suscite l'indignation: l'association GAIA va porter plainte

Le président de l'organisation de défense des animaux GAIA, Michel Vandenbosch, a d'ores et déjà déclaré qu'il allait porter plainte auprès du parquet "De tels actes de cruauté envers les animaux pouvaient être poursuivis par le ministère public même avant l'amendement constitutionnel. Mais cela montre une fois de plus à quel point il est important de donner aux animaux cette protection constitutionnelle. On ne laisse pas les animaux souffrir pour son propre plaisir. Au nom de GAIA, nous allons donc déposer plainte, car nous ne pouvons pas laisser passer ça", a-t-il déclaré.

Avec cette plainte, GAIA espère que les responsables puissent être poursuivis pour leurs actes. "Un juge d'instruction devra d'abord faire le point sur l'ensemble de l'affaire : pourquoi cela s'est-il produit, pourquoi personne n'a-t-il arrêté les enfants ? Nous devons également nous demander ce que faisait ce mouton dans le jardin (...)", explique Michel Vandenbosch.

À noter que pour ces gestes, les adultes pourraient se voir infliger une peine de 5 ans de prison ainsi qu'une amende de 100 000 euros, précise le président de GAIA.