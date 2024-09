Assises de Liège: ouverture du procès pour meurtre à l'encontre d'un chauffeur routier

Ça aurait coûté plus cher s’il était resté handicapé

Sa fille, âgée de 14 ans au moment des faits, était passagère. Elle a expliqué aux enquêteurs que son père avait délibérément foncé sur le chauffeur puisqu’il lui avait déclaré à l’époque : "C’est mieux qu’il soit mort parce que ça aurait coûté plus cher s’il était resté handicapé".

Ce matin, les avocats de l’accusé ont annoncé qu’ils contesteront l’intention d’homicide bien que M. Franc soit connu de la justice pour plusieurs cas d’entrave méchante à la circulation.

Interrogé par le président et visiblement ému, l’accusé s'est profondément excusé pour les torts causés à la victime et à sa famille. Son procès débute aujourd’hui et devrait durer huit jours.