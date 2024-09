Surpopulation carcérale: près de 200 détenus dorment à même le sol dans les prisons belges

Service minimum

Le service minimum dans les prisons a été instauré par la loi du 23 mars 2019. Cette dernière prévoit notamment que l'on puisse, si besoin, réquisitionner du personnel quand le mouvement dépasse les 48 heures. Le CCSP note que les mouvements de grève "sont moins nombreux, moins longs" et "moins lourds de conséquences pour les détenus" qu'ils ont pu l'être avant cette loi.

On a ainsi répertorié 18 jours de grève (hors mouvements d'humeur, débrayages spontanés et grèves émotionnelles) et aucun mouvement n'a duré plus de 48 heures. Mais les personnes détenues "en sont toujours les premières victimes collatérales" et, selon le CCSP, la loi est "défaillante et insuffisante" pour respecter les droits élémentaires et la dignité des personnes détenues en toutes circonstances.

L'intégrité physique - autant que psychologique - des personnes détenues est atteinte

Fort de trois visites menées l'an dernier dans des établissements pénitentiaires en grève (Merksplas en juin, Saint-Gilles et Nivelles en septembre), le Conseil a constaté que "l'intégrité physique autant que psychologique des personnes détenues sont atteintes (...)", la plupart d'entre elles restant confinées en cellule 24 heures sur 24.