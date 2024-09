Soupçons de corruption au Tchad avec un puissant groupe belge: la suite pour les personnes auditionnées à Bruxelles

Six perquisitions ont été effectuées ce mercredi à Bruxelles et dans sa périphérie. Quatre personnes ont été auditionnées dans le cadre d'une enquête pour corruption. Cella-ci concerne une créance que le Tchad doit à la société CFE pour la construction du "Grand Hôtel" à N'Djamena.

Selon le parquet fédéral, l'enquête, initiée en avril 2024 après un signalement fait par un intermédiaire financier, est conduite par un juge d'instruction bruxellois et a été confiée à l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC). Elle concernerait notamment certains des représentants belges et français du puissant groupe CFE, la construction du "Grand Hôtel" à N'Djamena, situé au Tchad et "la récupération de la créance découlant de celle-ci".

Une équipe commune d'enquête a été mise en place sous la direction d'Eurojust, l'agence européenne qui renforce la coopération judiciaire entre les États membres, en collaboration avec le Parquet national financier français (PNF).