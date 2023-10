Cet ancien commissaire de police avait tué deux personnes qui pêchaient dans son étang, il est à nouveau jugé devant les assises

C'est un procès d'une grande rareté qui s'ouvrait ce lundi à la Cour d'assises de Namur. Un homme est à nouveau jugé pour avoir tué deux personnes. L'affaire remonte au mois d'août 2019, quand Françis Vandy surprend Constantin et Gabriel, deux Roumains d’une quarantaine d’années, en train de pêcher dans son étang privé. Il s'arme alors de son fusil, tue Constantin avant d'abattre Gabriel, à peine quelques secondes plus tard. Françis Vandy est un ancien commissaire de police surnommé 'Lucky Luke' et avait la réputation d'avoir la gâchette facile.

Ce qui pose problème, c'est la double qualification de ces deux homicides, l'un ayant été considéré comme un meurtre non-prémédité et l'autre comme un assassinat prémédité. Et ce, malgré le faible délai qui sépare les deux homicides. La Cour de cassation a donc décidé d'annuler la peine de 25 ans de prison, mais ne remet pas tout en cause. "La seule question qui sera analysée par cette Cour d’assise, ce sera cette question de préméditation par rapport au deuxième meurtre. Ce que nous contestons et que l’accusé a toujours contestée", explique Julien Charles, avocat de l'accusé.