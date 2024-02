Saisies de cocaïne, de véhicules de luxe, privations de liberté,...: voici le bilan de l'opération contre le trafic de drogue à Bruxelles et en Wallonie

"Pendant plus d’un an, une dizaine de plantations ont ainsi été mises en place par les membres de ce groupe criminel, rapportant un chiffre d’affaires cumulé de plusieurs millions d’euros", précise le communiqué.

"La PJF de Namur a enquêté pendant de longs mois sur ce groupe d’auteurs présumés qui utilisaient la messagerie cryptée SkyECC pour communiquer entre eux", commence le parquet dans son communiqué. L'organisation se charge, d'une part, de détecter en Belgique des lieux susceptibles d'abriter une plantation de cannabis et, d'autre part à la culture et à la vente en "quantité importante".

Ce mercredi, plus de 400 policiers fédéraux et locaux sont intervenus dans tout le pays, dans les arrondissements de Namur, de Charleroi, de Mons, de Tournai, du Brabant Wallon, de Bruxelles, de Halle-Vilvorde et du Limbourg.

35 privations de liberté

"Lors de cette vaste opération, la PJF de Namur a procédé à 35 privations de liberté. La plupart de ces personnes seront déférées devant le juge d’instruction en charge de l’enquête, appuyé pour l’occasion par plusieurs de ses collègues."