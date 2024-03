Gilbert Bodart, l'ancien gardien du Standard, remis en liberté: une prochaine comparution l'attend

Gilbert Bodart avait été jugé par défaut en appel et avait été condamné à une peine de deux ans de prison ferme. C'est cette condamnation prononcée en 2023 pour des faits datant de 2020 qui avait été mise à exécution.

Ce lundi, la cour d'appel s'est penchée sur la recevabilité. L'ancien portier a exposé qu'il n'avait pas été informé de la procédure en appel. A l'époque, il séjournait en Espagne pour se soigner et était radié d'office en Belgique. Gilbert Bodart se décrit comme invalide, victime d'un accident de football à l'âge de 23 ans qui l'a privé de glande hypophyse.

La cour d'appel a constaté le caractère recevable et avenu de son opposition. Ce qui signifie que l'arrêt prononcé par défaut est mis à néant et que la détention est levée avant la prochaine comparution de Gilbert Bodart devant la cour d'appel, le 15 avril prochain, pour l'examen du dossier au fond. Le prévenu est défendu par Me Winkin et Me Hanot.