Les victimes des attentats de Bruxelles vont-elles pouvoir être indemnisées? "On ne peut pas faire saigner une pierre", regrette un avocat

Une chose est déjà actée : les accusés sont insolvables. Les victimes vont-elles, de ce fait, pouvoir être indemnisées ? Guillaume Lys, avocat de V-Europe (qui représente une centaine de parties civiles), répond à cette question délicate : "Il y a une intervention des assureurs et de la commission d'aide financière, mais elles sont aussi conscientes qu'on ne sait pas faire saigner une pierre comme on dit. Ces personnes qui sont absolument sans ressources ne pourront pas payer les dommages extrêmement importants qui sont réclamés. C'est avec cette lucidité-là qu'on a entamé ce procès il y a un an et demi, donc on le savait dès le départ".

"L'indemnisation ne sera jamais totalement intégrale et on sait depuis le début qu'on partait avec cette déception et ce sont des choses qui sont à améliorer. S'il y a un message à faire porter aujourd'hui, c'est de réformer le système", conclut-il.