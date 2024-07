La Belgique épinglée par la Commission européenne: la Flandre en cause, des sanctions financières sont possibles

La Commission européenne a annoncé jeudi saisir la Cour de justice de l'UE contre la Belgique, au motif que la Flandre n'en fait pas assez pour lutter contre la pollution agricolee aux nitrates. "Ces dernières années, la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface s'est considérablement aggravée en région flamande et ces eaux figurent parmi les plus polluées de l'Union européenne", note la Commission.

Les autorités régionales sont bien conscientes de cette pollution, régulièrement relevée dans des rapports sur l'usage d'engrais d'origine animale (fumier, lisier) pour fertiliser les sols. Le nitrate excédentaire, que les plantes n'absorbent plus, se retrouve finalement dans les ruisseaux et percole dans les eaux souterraines, une pollution "qui représente un risque pour l'homme et l'environnement", rappelle l'exécutif européen. La problématique est connue depuis des années, mais la Région flamande "n'a toujours pas pris les mesures nécessaires", regrette-t-elle. La procédure devant la CJUE peut aboutir à des sanctions financières.