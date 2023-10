Procès des attentats de Bruxelles: Salah Abdeslam reste emprisonné en Belgique... pour l’instant

Salah Abdeslam restera encore au moins quelques mois en prison en Belgique. Le condamné avait lancé une action en justice en urgence pour ne pas être extradé en France. Il a eu gain de cause, pour le moment.

La Cour d’appel de Bruxelles estime que le retour de Salah Abdeslam en France pourrait conduire à une violation de la convention européenne des droits de l’homme, plus précisément les articles 3 et 8. Ces articles font références à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu’au respect et au droit à la vie privée et familiale. Les avocats de Salah Abdeslam ont fait savoir que toutes ses attaches familiales sont en Belgique, qu’il est né et a grandi à Bruxelles. En France, Salah Abdeslam est également sous vidéo-surveillance 24 heures sur 24, sept jours sur sept.



Cette décision de la Cour d’appel suspend provisoirement le transfèrement du prisonnier vers la France. Salah Abdeslam devait retourner à la prison de Fleury-Mérogis d’ici une semaine. Il reste donc dans la prison de Haren, jusqu’à ce que le Tribunal de première instance de Bruxelles rende son jugement sur le fond.