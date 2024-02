Stéroïdes, stimulants érectiles, somnifères: plus de 200.000 médicaments de contrefaçons saisis en Belgique

Les autorités belges ont saisi 207.038 produits illégaux d'avril à octobre 2023 dans le cadre d'une action contre les contrefaçons de médicaments, le dopage et les compléments alimentaires, rapporte mardi le SPF Finances. Le nombre de saisies a augmenté de 43% par rapport à la dernière opération similaire en 2022.

L'opération "Shield IV", coordonnée par Europol, a été menée en Belgique par la douane, la police fédérale, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) et les différentes organisations antidopage.

Elle a permis de saisir 184.032 comprimés et pilules, 6.021 ampoules et flacons, 16.986 sachets, sprays et autres emballages, détaille le SPF Finances. Pendant l'opération, deux enquêtes policières à grande échelle ont été menées, ainsi que 2.334 saisies notamment.