Alerte jaune à la pluie sur tout le pays mardi après-midi

Une zone d'averses intenses traversera en effet le pays d'ouest en est au cours de l'après-midi et pourra conduire à des cumuls de précipitations de plus de 20l/m2 en six heures en plusieurs endroits, voire 30l/m2 très localement. L'extrême nord du pays et la Lorraine belge devraient toutefois échapper aux cumuls les plus importants. Des coups de vent jusqu'à 70 km/ h, voire davantage, pourront par ailleurs se manifester.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un temps plus sec fera son retour sur l'ensemble des régions, même si des averses resteront possibles autour de la frontière avec les Pays-Bas et sur une partie du littoral. Les minima oscilleront autour de 5 degrés en Hautes-Fagnes, 8 degrés dans le centre et 10 degrés à la Côte, sous un vent modéré dans l'intérieur des terres et assez fort au littoral.