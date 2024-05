De grosses pluies à venir dans trois provinces ce vendredi: une alerte jaune et brièvement orange annoncée par l'IRM

Vendredi à l'aube, du brouillard ou des nuages bas seront présents en plusieurs endroits. En journée, une nouvelle zone de précipitations nous parviendra progressivement par l'Allemagne. Le matin, il s'agira de faibles pluies près des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Grand Duché du Luxembourg.

L'après-midi, les précipitations gagneront un peu de terrain vers le centre. Dans les provinces du Limbourg, du Luxembourg et de Liège, les pluies et les averses pourront être intenses et s'accompagner d'orage. A l'avant de la perturbation, vers l'ouest et le sud-ouest de la Belgique, le temps sera plus sec avec seulement le risque d'une averse locale et quelques éclaircies pourront résister. Les maxima varieront entre 11 et 20 degrés sous un vent faible ou modéré de nord-ouest.



La nuit de vendredi à samedi, le temps restera très nuageux avec parfois de la brume et toujours de la pluie ou des averses, éventuellement encore intenses et orageuses sur la plupart des régions. Plus tard dans la nuit, le temps pourrait devenir plus sec près de la frontière hollandaise. Les minima oscilleront entre 8 degrés en Ardenne et 13 degrés en bord de mer sous un vent faible à modéré, d'ouest à sud-ouest dans l'intérieur et d'ouest à nord-ouest à la côte.