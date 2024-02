Après le vent, des giboulées

Au fil des heures, le vent de sud-sud-ouest se renforcera progressivement avant un pic d'intensité attendu en fin d'après-midi et en soirée. Il deviendra assez fort à fort avec des rafales de 60 à 70 km/h dans un premier temps, pouvant ensuite atteindre 80 à 110 km/h (voire localement un peu plus) sous les plus fortes averses de la fin de journée.

Après minuit, le temps deviendra plus sec sur l'ensemble des régions, à l'une ou l'autre averse près, prenant progressivement un caractère hivernal sur les sommets. Le vent s'orientera au sud-ouest en soirée en devenant fort à très fort dans les terres et très fort à tempétueux à la mer. De fortes rafales sont encore attendues et pourront atteindre 80 à 110 km/h voire localement un peu plus.

Le vent faiblira ensuite en cours de nuit pour devenir modéré à assez fort avec des rafales qui ne dépasseront plus 50 à 60 km/h.

Vendredi et samedi, le temps sera variable avec un risque de fortes giboulées. Les rafales de vent atteindront 60 à 70 km/h.