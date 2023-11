Attention aux routes glissantes: les provinces de Liège et de Luxembourg toujours en alerte jaune

Deux provinces sont toujours placées en jaune par l'IRM en raison de conditions glissantes et ce jusqu'à demain 10H. Il s'agit des provinces de Liège et de Luxembourg. D'ici demain, on attend de 3 à 4 cm de neige sur les hauteurs. Entre pluie et neige fondante la prudence s'impose sur les routes. Déneigeuses et services d'épandage sont déjà sur le pont.