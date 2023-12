Au nord du pays, l'humidité règne en maître

Les niveaux d'eau souterraine sont donc beaucoup plus élevés qu'il y a un an : début décembre 2022, 71% affichaient des niveaux bas à très bas, contre seulement 3 % avec des niveaux élevés à très élevés pour la saison. Même en décembre 2021, la situation n'était pas aussi humide, avec légèrement plus de niveaux bas à très bas (8%) et moins de niveaux élevés à très élevés (52%).

Les débits moyens sur 14 jours montrent également que l'humidité règne en maître. Comparés au mois passé, ces débits ont fortement augmenté dans la plupart des régions flamandes, doublant même dans certaines zones où les valeurs atteignent des niveaux historiquement élevés.