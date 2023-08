Averses à la Côte et plus ensoleillé dans les autres régions

Samedi, des averses se concentreront au nord-ouest de l'Escaut, et le temps devrait rester le plus souvent sec dans les autres régions. Les maxima seront de 18 à 21 degrés, annonce l'IRM à l'aube.

Ce matin, les averses et le risque d'orage concerneront d'abord la région côtière. Le ciel sera plus ensoleillé dans les autres régions. Par après, les averses se propageront rapidement sur une grande partie nord-ouest du pays, au nord-ouest de l'Escaut. Dans les autres régions, le ciel deviendra plus nuageux mais le temps restera généralement sec. En cours d'après-midi, les averses s'étendront également à la Campine. Dans les autres régions, le risque d'averses restera assez réduit. Les maxima varieront entre 18 et 21 degrés avec un vent modéré de sud- ouest, le long du littoral parfois assez fort.