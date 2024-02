Beaucoup de nuages, mais pas seulement: voici ce que réservent les prévisions météo pour la semaine à venir

Il y aura encore beaucoup de nuages et quelques ondées localisées dimanche. En cours de journée, l'IRM (institut royal météorologique) prévoit davantage d'averses depuis l'ouest du pays, mais aussi des éclaircies. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés.

Dimanche matin, le ciel sera encore généralement très nuageux avec un peu de pluie sur le nord-est. Ailleurs, le temps sera souvent sec à une averse locale près. L'après-midi, l'atmosphère deviendra plus instable avec des averses plus nombreuses et plus intenses. Des éclaircies seront néanmoins présentes. Les maxima s'échelonneront entre 5 degrés sur les Hautes-Fagnes et 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de sud-ouest. En fin d'après-midi, il s'orientera au secteur ouest en devenant faible à modéré.

Lundi