Des éclaircies vendredi après-midi avant un retour de la pluie ce week-end

Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps sec devrait se maintenir et les minima seront compris entre localement 3 degrés dans les Cantons de l'est et 8 à 9 degrés en basse et en moyenne Belgique. Le vent de sud sera souvent modéré, parfois assez fort à la mer, avec des rafales de 50 à 55 km/h.

Samedi, le temps sera encore temporairement sec, mais en cours de matinée, une nouvelle zone de pluie atteindra la frontière française et se déplacera ensuite vers les autres régions. Dans l'après-midi, il fera variable avec des éclaircies et des averses parfois intenses. Les maxima atteindront 7 degrés dans les Hautes-Fagnes et 12 degrés à l'ouest et dans le centre du pays. En cours de journée, les rafales augmenteront vers des valeurs de 60 à 80 km/h, voire un peu plus sous une forte averse.

Des conditions similaires sont attendues pour dimanche.