Dimanche gris, lundi au soleil

Le temps sera encore souvent gris dimanche après-midi avec des nuages bas et encore quelques brumes ou brouillards. Les maxima se situeront entre 8 et 10 degrés sous un vent faible à modéré d'est à sud-est. Il fera un peu plus frais là où le brouillard persistera, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.