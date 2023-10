Du soleil et des températures douces jusqu'à mercredi au moins

Le ciel sera ensoleillé et les températures très douces lundi après-midi et au cours des prochains jours, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Si le soleil sera bien présent dans l'après-midi, des nuages seront davantage présents sur l'est du pays. Les températures resteront douces avec 18 à 21°C en Ardenne, 19 à 20°C au littoral et 21 à 23°C ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest, puis d'ouest à nord-ouest.

Le ciel se couvrira au fil de la soirée puis de la nuit avec des minima compris entre 6 et 11°C en Ardenne et autour de 12 à 13°C en plaine. Le vent faible sera faible et variable ou de sud-ouest.