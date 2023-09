Du soleil pour terminer agréablement le week-end

Dimanche après-midi, le temps restera ensoleillé avec, par moments, quelques nuages élevés dans l'ouest du pays, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima s'échelonneront entre 15° et 18° en Ardenne et seront de l'ordre de 19° ou 20° ailleurs. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur sud, revenant au sud-est en fin de journée.

Ensuite, en soirée, les nuages élevés se feront plus nombreux sur l'ouest. Ailleurs, le ciel sera pratiquement serein. En cours de nuit, les nuages d'altitude concerneront aussi les autres régions mais le temps restera sec partout. Les minima seront compris entre 6° et 9° en Ardenne ainsi que dans l'extrême sud du pays, et entre 10° et 13° ailleurs.

Lundi, le ciel sera d'abord peu nuageux avec des voiles d'altitude. En cours de journée, la nébulosité augmentera graduellement au nord du sillon Sambre et Meuse mais le temps restera généralement sec. Ailleurs, le temps restera assez ensoleillé. Les maxima varieront de 17° en haute Ardenne à 21° en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud, devenant faible et variable en fin de journée. A la Côte, il deviendra faible à modéré d'ouest à sud-ouest dans l'après-midi.