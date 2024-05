Un temps sec avant l'arrivée de la pluie et des orages: voici les prévisions météo pour le restant de la semaine

Les nuages s'épaissiront progressivement ce mardi, puis une zone de pluie s'avancera en cours de journée sur les régions proches de la France, selon les dernières prévisions de l'IRM. A l'avant, l'atmosphère deviendra plus instable et quelques cellules orageuses pourront se développer par endroits, principalement en Campine et sur le nord de l'Ardenne. Les maxima se situeront aux alentours de 20 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, 23 ou 24 degrés dans de nombreuses régions et localement 25 degrés en Campine.

Ce mardi soir et la nuit prochaine, la zone de pluie progressera lentement vers le nord-est pour s'étendre à la partie centrale du pays. Quelques averses orageuses seront encore possibles en Campine et sur le nord de l'Ardenne en début de nuit. Les minima varieront entre 11 et 14 degrés.