Fortes rafales, grêle, 20 à 40 litres par mètres carrés possibles: trois provinces wallonnes placées en alerte jaune aux orages cette nuit

Les orages attendus samedi soir sur le pays pourront être intenses et conduire à des cumuls de précipitations importants, principalement dans le sud-est de la Belgique, a annoncé samedi l'Institut royal de météorologie (IRM).

Une zone pluvio-orageuse atteindra le sud du pays en soirée et s'étendra sur les trois provinces du sud-est. Des cumuls moyens de 20 à 40 litres par mètres carrés seront probables, avec des pointes plus localisées à 50 l/m² voire un peu plus. Des fortes rafales et de la grêle seront également possibles sous les premiers orages, principalement en province de Luxembourg.

Face à ces intempéries, une alerte jaune aux orages sera active samedi dès 21h00 jusqu'à dimanche matin à 10h00 sur les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Quelques averses ou un orage local pourront alors déjà se produire par endroits l'après-midi. Les maxima se situeront autour de 20 degrés à la mer, autour de 24 à 25 degrés dans le centre et jusqu'à 26 ou 27 degrés dans l'extrême sud du pays, selon les prévisions de l'IRM.

Le temps sera d'abord souvent ensoleillé avec davantage de nuages sur le sud du pays ce samedi. Au fil des heures, ces champs nuageux gagneront toutes les régions avec une nébulosité devenant plus variable.

En début de soirée, quelques averses seront possibles, mais c'est en fin de soirée et durant la nuit qu'une zone pluvio-orageuse plus structurée et active atteindra le sud du pays. Elle ondulera principalement sur les régions situées au sud du sillon Sambre-et-Meuse en donnant parfois d'abondantes précipitations.

Quelques fortes rafales de vent et de la grêle seront dans un premier temps possibles sur les régions bordant le Grand-Duché de Luxembourg essentiellement.

Sur l'ouest du pays, le temps restera par contre plus sec avec de plus larges éclaircies. Les minima oscilleront entre 13 et 17 degrés.