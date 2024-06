Fortes rafales, grêle, plus de 50 l/m² localement: deux provinces wallonnes en alerte jaune et une en orange dès ce soir

Face à ces intempéries, une alerte jaune aux orages sera active samedi dès 17h00 jusqu'à dimanche matin à 10h00 sur les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Une zone pluvio-orageuse atteindra le sud du pays en soirée et s'étendra sur les trois provinces du sud-est. Sur l'ensemble de l'épisode, des cumuls moyens de 25 à 50 l/m² sont probables, avec des pointes de plus de 50 l/m². En province de Luxembourg, les valeurs pourront localement dépasser les 60 l/m² sur tout l'épisode (et plus de 40 l/m² en 6h), voire davantage par endroits. Sous les orages, quelques fortes rafales et de la grêle pourront être observées et ce principalement sur la province de Luxembourg. Celle-ci est donc placée en alerte jaune de 22h à 9h.