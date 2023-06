Grand soleil et mercure élevé samedi après-midi

Ce soir et la nuit prochaine, les cumulus se désagrégeront et le ciel deviendra étoilé. La nuit sera douce avec des minima de 16 degrés en Ardenne à 21 degrés dans les grandes villes. Le vent sera faible à modéré d'est.

Dimanche, la journée débutera sous le soleil et l'atmosphère deviendra rapidement lourde. Des nuages se développeront en cours de journée et quelques averses orageuses éclateront l'après-midi de manière isolée sur l'ouest du pays et dans les régions proches de la France. Il fera très chaud avec des maxima de 27 degrés en haute Ardenne et de 30 à 32 degrés dans de nombreuses régions.