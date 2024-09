Prévisions météo: plus de 30 degrés avant l'arrivée des orages

Aujourd'hui, le temps sera généralement sec et souvent ensoleillé avec parfois des nuages de haute ou moyenne altitude, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). En fin d'après-midi ou en début de soirée, des nuages cumuliformes pourraient se développer et donner lieu à l'une ou l'autre cellule orageuse isolée. Il fera très chaud avec des maxima de 26 à 28 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 29 degrés à la côte, et de 28 à 31 degrés, voire localement 32 degrés, ailleurs.

Demain, le temps sera d'abord ensoleillé avec parfois quelques nuages d'altitude. En cours de journée, des nuages cumuliformes bourgeonneront et conduiront à des averses de plus en plus actives. On prévoit aussi un risque d'orage. Il fera un peu moins chaud avec des maxima de 26 à 29 degrés dans le centre du pays.